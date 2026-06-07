В тежко състояние остават 3-ма пострадали в катастрофата на "Челопешко шосе"

Булфото

В тежко състояние остават трима от пострадалите при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт след гонка с друг автомобил.

В болници остават общо 8 души. Четири са жертвите - двама индийски граждани, загинали на място, и другите двама, които починаха от раните си в лечебни заведения, предаде БНР.

Бързата намеса на екипите на пожарната при катастрофата е предотвратила загубата на още животи, разказаха пред БНР двама от пожарникарите, пристигнали първи на мястото на инцидента.

Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите пожарникари, които стигат на мястото на инцидента в петък вечерта. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в изключително тежко състояние:

"Пушеше автомобилът и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние и в невъзможност сами да се евакуират. Хората казваха "не ме пипайте тук", "боли ме".

Колегата му Даниел Влахов, който започва да гаси огъня днес, разказа, че шофьорът на един от автомобилите и негови роднини са се държали агресивно към водача на обърнатия автобус.

"Започна да крещи и да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно произшествие, че е искал да ги убие. Шофьорът беше в шок, дойде при нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на катастрофиралия автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи, не можем да си вършим работата, създава забавяне и трябваше се наложи полицията, за да ги изведе".

Двамата служители на пожарната обясниха, че е имало и реален риск автобусът също да се запали и само адекватните действия на екипите са предотвратили много по-сериозен инцидент.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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