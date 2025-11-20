В учебниците в Турция Централна Азия вече се нарича Туркистан

Пиксабей

Властите в Турция официално смениха термина Централна Азия с Туркистан в националната си училищна програма. Терминът Централна Азия се отнася до Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.

Промяната бе оповестена лично от министъра на образованието Юсуф Текин в Анкара. Според него новото име ще подкрепи единството в това, което правителството нарича тюркски свят. Текин заяви, че министерството премахва географски термини, които той описа като имащи имперски корени, и посочи, че учебната програма трябва да отразява собствения исторически речник на Турция.

Юсуф Текин подчерта, че предишни правителства са позволявали чужди концепции да оформят начина, по който турските ученици възприемат региона. Той поясни, че иска училищните програми да подчертават идеи от това, което той нарича турска държавна традиция, фокусиращи се върху правата на човека и върховенството на закона.

„Направихме и продължаваме да правим значителни промени в учебната ни програма, която оформя подсъзнанието на нашите деца и младежи. Нашата история ще служи като пример за други държави по света. Неуспехът да интегрираме писанията на нашите предци в научната литература е наш недостатък като академици. Трябва да направим това възможно най-скоро“, каза още той, цитиран от държавната АА, предаде БГНЕС.

Терминът Туркистан е историческо наименование, което е използвано за райони, където са живели тюркоезични народи, преди да бъдат очертани съвременните граници на Русия, Китай и централноазиатските републики. Терминът се използва и от уйгурски групи за региона в Западен Китай, който китайските власти наричат ​​Синцзян.

Промяната отразява стремежа на Анкара да представи Турция като културен център на тюркоезичните държави чрез Организацията на тюркските държави.

