реклама

В землището на годечкото село Шума горят около 150 декара сухи треви и храсти

01.08.2026 / 17:57 0

Снимка: Булфото

В землището на годечкото село Шума горят около 150 декара сухи треви и храсти, съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). 

Сигналът за пожара е получен 14:32 ч. На място са изпратени два екипа с два автомобила на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като към 16:30 ч. е изпратен  и един допълнителен екип от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

Извършват се действия по локализирането на пожара. 

Кметът на Годеч Радослав Асенов съобщи за БТА, че е на мястото на пожара. 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама