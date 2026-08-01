Снимка: Булфото

В землището на годечкото село Шума горят около 150 декара сухи треви и храсти, съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Сигналът за пожара е получен 14:32 ч. На място са изпратени два екипа с два автомобила на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като към 16:30 ч. е изпратен и един допълнителен екип от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Извършват се действия по локализирането на пожара.

Кметът на Годеч Радослав Асенов съобщи за БТА, че е на мястото на пожара.

Редактор "Екип на Петел",

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