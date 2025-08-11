В жегата превключете бойлера на този режим

Кадър Ютуб

Експерд предупреждава, че може да има нещо друго, което може да е причината домът ви да се усеща особено задушен, а не само жегата – вашият бойлер, пише Фокус.



"Въпреки че не използвате отоплението си през лятото, вашият бойлер все още е активен зад кулисите“, каза Райън Уилдиг, експерт по отопление в Heatforce.



"Ако вашият бойлер не е настроен правилно за летните месеци, тогава може да допринасяте за задушния дом и да плащате повече, отколкото е необходимо, за сметките си за енергия.“



По-долу професионалистът е изброил пет грешки с бойлера, които биха могли да доведат до по-задушна атмосфера и по-високи сметки за енергия.



1. Пълно изключване на бойлера



Може да изглежда разумно да изключите бойлера си, ако не го използвате, но това може да доведе до допълнителни проблеми в бъдеще.



"Изключването на бойлера от главния контакт през лятото може да е разумно, но може да доведе до заклинване на части“, каза Уилдиг.



"Вместо това го превключете на "летен режим“, ако това е опция, или на "само топла вода“, за да предотвратите прегряване на къщата и да сте сигурни, че все още имате бойлер, който да използвате за отопление през зимата.“



2. Работа на бойлера 24/7 за топла вода



Трябва да използвате топла вода през целия ден за душове, миене на чинии и т.н. Но може да е полезно да го настроите на таймер.



"Много домакинства поддържат системата си такава, каквато е, за да имат постоянен достъп до топла вода, дори когато са навън за деня или са на почивка“, каза експертът.



"Като използвате таймери и графици, които да съответстват на действителното потребление на енергия в домакинството ви, ще избегнете прегряване на къщата, когато не е необходимо.“



3. Оставяне на температурата на топлата вода твърде висока



"Повечето комбинирани бойлери ви позволяват да настройвате температурата на водата отделно от температурите на отопление“, каза той.



"Поддържането на пълна мощност ще означава гореща вода от крановете и допълнително излъчване на топлина в дома ви. Трябва да се стремите към около 50 градуса по Целзий през лятото и нищо повече.“



4. Блокиране на вентилационните зони



Бойлерите и цилиндрите за топла вода често се съхраняват в задушни шкафове, които след това могат да бъдат препълнени с пране, кърпи, прахосмукачки и други неща, за да не им пречат. Уилдиг обаче каза: "Може да се окажете в капан в жегата.“



5. Пропускане на лятното обслужване



Много хора може да проверят бойлера си, за да се уверят, че е готов за работа през по-студените зимни месеци, но това, което изглежда нелогично, всъщност може да поддържа дома ви по-хладен през лятото. Уилдиг каза, че аварийните повиквания достигат пик през есента поради бойлери, които не са били обслужвани през топлите месеци.



"Летните месеци обикновено са най-подходящото време за сервизно обслужване на бойлерите, тъй като тогава повечето инженери имат повече време и не сте зависими от отоплението“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!