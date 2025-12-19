ВАС отмени винетка "Уикенд"

снимка: АПИ

Върховният административен съд отмени Параграф 1 от Постановление № 20 от 31 март на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа в частта, с която се определя цена на винетка УИКЕНД в размер на 5,12 евро. В останалата обжалваема част Постановлението на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите,

остава непроменена, съобщиха от пресслужбата на ВАС.

Върховните магистрати приемат, че при превалутирането на таксата за уикенд винетка е извършено неправилно закръгляването на таксата в евро в полза на държавата. Извършено е превалутиране, което според Закона за въвеждане на еврото в Република България /ЗВЕРБ/ трябва да се случи като сумата в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри и пет знака след десетичната запетая, без

закръгляне или съкращаване на курса /член 12, ал. 1 ЗВЕРБ/.

След получаване на резултата сумата се закръглява само до втория знак след десетичната

запетая по математическото правило, описано в чл. 13 от ЗВЕРБ.

Тричленният състав на ВАС констатира, че от всички видове винетки, неправилно закръгляване има единствено на уикенд винетката. При такса от 10 лв. правилното изчисление е: 10 ÷ 1,95583 = 5,11292 EUR, което се закръглява до 5,11 EUR. Ето защо, обявяване на цена от 5,12 EUR за уикенд винетка означава, че е закръглено неправилно (в полза на събиращия таксата).

В мотивите съдебният състав сочи, че правилата за закръгляване следва да спазват правилата, въведени с нормативни актове от по-висока степен, какъвто е ЗВЕРБ.

Решението по администартивно дело № 4349/2025 г. подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!