ВКС остави без разглеждане поредно искане на Сарафов за възобновяване на дело

С аргумент, че след 21 юли е нелегитимен, тричленен състав на Върховния касационен съд остави без разглеждане поредно искане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на дело. Става дума за одобрено от Софийския градски съд споразумение между прокуратурата и подсъдим за разпространение на наркотици.

21 юли е ключовата дата, произтичаща от въведения в началото на година шестмесечен максимален срок за заемане поста изпълняващ функциите - главен прокурор, председател на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, припомня БНР.

Според два състава на Върховния касационен съд, а становището им беше подкрепено и от Наказателната колегия на ВКС, заради изтичането на този срок, след 21 юли Борислав Сарафов няма процесуална легитимация на главен прокурор.

На това основание две негови искания за възобновяване на дела бяха оставени без уважение. Такова произнасяне имаше и от състав на Софийския апелативен съд.

И в случая със споразумението за разпространение на наркотици става дума за искане, подадено след 21 юли. Различното е, че то е от заместник на Сарафов, упълномощен да го замества от 7 до 27 юли. Като се позовава на текста в Закона за съдебната власт за 6-те месеца, съдебният състав заявява, че след датата 21 юли Борислав Сарафов автоматично престава да изпълнява функции на главен прокурор и така губи правомощията, който е имал, докато е заемал тази позиция.

"Този извод не се променя от факта, че в конкретния случай искането е подадено от заместник на главния прокурор, защото липсата на компетентност на Сарафов след 21 юли рефлектира и върху действията на заместващия го орган, определяйки ги като невалидни", смятат върховните съдии, чието решението не подлежи на обжалване.

