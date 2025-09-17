ВКС реши Районният съд във Варна да гледа делото срещу прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана

Снимка: Пиксабей

Върховният касационен съд (ВКС) реши Районният съд във Варна да гледа делото срещу Н. М., синът на прокурор от Бургас, задържан с 50 килограма марихуана, съобщиха от съда. Определението е окончателно.

Делото беше образувано пред Районен съд – Средец, но след отводи на съдиите там, на 17 септември във ВКС започна производство за промяна на местната подсъдност на съдебния процес.

Делото е образувано по искане от Районна прокуратура – Варна за вземане на мярка за неотклонение на Н. М. Съдиите от състава на Районен съд – Средец са се отвели от разглеждане на делото, поради което не може да бъде сформиран състав за неговото разглеждане, посочват още от ВКС.

При тези данни съдебният състав на ВКС намира, че предпоставките за промяна на местната подсъдност са налице и делото следва да бъде изпратено за разглеждане на друг, еднакъв по степен съд. „В конкретния случай, с дължимото отчитане и съобразяване с изискванията за безпристрастност, ефективност и бързина на производството, касационният състав намира, че разглеждането на делото следва да бъде възложено на друг, еднакъв по степен съд, а именно Районен съд – Варна“, пише в мотивите на определението.

ВКС посочват още, че страните в производството имат право делото да бъде разгледано от независим и безпристрастен съд, а това дали някой от състава на съда, е участвал в разследването по случая могат да установят само компетентните да разгледат делото съдии.

Във връзка с проведена специализирана операция на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) - Бургас, при която млад мъж, син на прокурор от Апелативна прокуратура-Бургас, бе арестуван с 50 кг марихуана, по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство бе възложено на Районна прокуратура - Варна, припомня novini.bg.

