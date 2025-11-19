ВКС ще решава в София или във Варна да се гледа делото срещу Коцев

Булфото

Върховният касационен съд ще решава в София или във Варна да се гледа делото срещу варненския кмет Благомир Коцев и още четирима души, подсъдими за участие в престъпен сговор за корупционни и длъжностни престъпления.

Вчера в късния следобед съдията от Софийския градски съд Снежина Колева е поискала от върховните съдии да кажат кой е компетентният съд по делото.

Спорът за подсъдността на делото е от момента на задържането на Коцев и част от останалите вече подсъдими. Заради данни, че част от групата е лице с имунитет, по преценка на разследващия инспектор от КПК и на прокуратурата - от Варна то дойде в София.

При внасянето на обвинителния акт за корупционната афера в Община Варна обаче изненадващо отпадна лицето с имунитет, което междувременно прокуратурата беше идентифицирала като депутат от 51-вото Народно събрание. Материалите срещу него се оказаха отделени в друго досъдебно производство. Така, без участието в престъпния сговор на неустановеното лице с имунитет, възникна и въпросът - кой е компетентният съд по казуса, предаде БНР.

ВКС трябва да се произнесе в спешен порядък по искането на съдия Снежина Колева, включително и защото, докато това не се изясни, няма кой да се произнесе по искането на Благомир Коцев да излезе на свобода.

От няколко дни в публичното пространство се коментират условията в т.нар. разпределително отделение на Централния софийски затвор, в който - след внасянето на обвинителните актове срещу тях, се намират Благомир Коцев и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов. По твърдения на техни близки и съпартийци условията са нечовешки.

Сезиран от въпроси на медиите, заместник градският прокурор на София Ангел Кънев обеща проверка на изнесената информация.

"Системно реагираме по отношение на сигнали на множество лишени от свобода, някои от които са с доживотни присъди, други са от чужди държави. Ние не третираме конкретния сигнал "интуито персоне", тоест този лишен от свобода или задържан е особено по-важен от другите. Тези проверки понякога приключват в рамките на два дни, понякога отнемат повече време ,защото се изискват и писмени становища. Целта е да се установи ако има нарушение, кой е виновен за това нарушение, защото не може ако тези условия са такива, никой да не е виновен за това със сигурност, или да не го е видял, ако има такова наршение".

Кънев коментира темата след фалстрата на делото срещу бившия премиер Кирил Петков за ареста преди три години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Следващият опит за разпит на свидетели, сред които вероятно ще е и самият Борисов, ще е в края на януари. След отлагане на делото Петков заяви, че е невинен и е сигурен, че ще бъде оправдан и акцентира върху съдбата на Благомир Коцев и Никола Барбутов:

"Това безобразие не може да продължава за тях. Там е несправедливостта и се надявам всички българи, които виждат тази несправедливост, че не може да се случва в България в 2025 година, да излязат в четвъртък и да ги подкрепят".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!