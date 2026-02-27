ВКС връща пак на Окръжния съд във Велико Търново делото за нападението над шефа на полицията в Русе

Снимка: Булфото

Върховният касационен съд отказа да промени местната подсъдност по делото за причиняване на тежка телесна повреда на директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и лека телесна повреда на неговия съсед Георги Димитров.

С определение от днес - 27 февруари, върховните съдии постановиха процесът да продължи в Окръжен съд – Велико Търново, като актът е окончателен.

Производството е образувано след искане за нова промяна на подсъдността с аргумент, че значителна част от обвиняемите и свидетелите живеят в района на друг съд. Делото първоначално е било внесено в Окръжен съд – Русе срещу четирима подсъдими, сред които и непълнолетен към момента на деянието обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на полицейски ръководител при изпълнение на служебните му задължения.

След отвод на всички съдии в Русе ВКС вече веднъж е променил подсъдността и е изпратил процеса във Велико Търново. По-късно съдия-докладчик е предложил делото да бъде разгледано от Окръжен съд – Разград, като е посочил по-краткото разстояние до Русе, по-лесния транспорт и необходимостта непълнолетният подсъдим да бъде придружаван.

Върховните съдии обаче приемат, че законовите основания за нова промяна липсват. В мотивите си те подчертават, че всички релевантни обстоятелства вече са били обсъдени при предходното решение на съда и повторното разглеждане на въпроса би означавало пререшаване на окончателно постановен съдебен акт.

Според ВКС подобен подход би нарушил правилата на съдебната система, поради което искането е оставено без уважение, а делото се връща за разглеждане във Велико Търново.

БГНЕС припомня, че инцидентът се случи през септември 2025 г., като разследването беше прехвърлено от Русе във Велико Търново, за да се гарантира безпристрастност и обективност по делото. Общо четирима младежи бяха обвинени за побой над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров.

