ВМРО предлага 30% таван на надценките в големите търговски вериги

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ВМРО – Българско национално движение настоява правителството на Румен Радев да предприеме законодателни мерки за въвеждане на максимален таван от 30% върху търговските надценки на големите търговски вериги, опериращи на българския пазар, пише noivni.bg.

През последните години българските граждани са свидетели на постоянно покачване на цените на хранителните продукти, докато доходите на голяма част от населението не нарастват със същите темпове. В същото време българските земеделци и производители са поставени в неравностойно положение от агресивните търговски практики на големите чуждестранни вериги, които диктуват условията на пазара и притискат производителите да продават на максимално ниски изкупни цени реализират огромни печалби за сметка както на производителите, така и на потребителите, посочват от пресцентъра на ВМРО.

ВМРО счита, че е недопустимо българският производител да продава своята продукция на минимална цена, а същата стока да достига до крайния потребител с многократно завишена стойност заради прекомерни търговски надценки. Тази практика унищожава конкурентоспособността на българското производство, води до фалити на малки и средни предприятия и лишава българските семейства от достъпни цени на основните хранителни продукти.

Затова настояваме държавата да въведе ясен и справедлив механизъм за ограничаване на надценките до максимум 30% за основни хранителни стоки. Подобна мярка ще допринесе за:

· по-ниски цени за българските потребители;

· по-справедливи условия за българските производители и земеделци;

· ограничаване на спекулативните практики;

· укрепване на националната икономика и хранителната сигурност;

· насърчаване на производството на българска продукция.

Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов заявява, че държавата не може да бъде безучастен наблюдател, когато чужди икономически субекти извличат свръхпечалби от българския пазар, докато родните производители се борят за оцеляване, а българските граждани плащат все по-високи цени. Той коментира, че оповестеното от „Прогресивна България“ договорено с веригите намаление вместо реална помощ за потребителите ще се превърне в прехвърляне на тежестта върху гърба на българските производители.

Трябва да се проведат принципите от програмата „Кумчев“ – ако промоциите в магазините се искат от страна на производителя – да са за негова сметка, но ако се искат от търговските вериги – да са за тяхна.

ВМРО винаги е защитавала българския национален интерес и ще продължи да настоява за политики, които поставят на първо място българския производител, българския земеделец и българския потребител. Нашата икономика трябва да работи в полза на българските граждани, а не да обслужва единствено интересите на големи чуждестранни търговски корпорации.

Ако държавата не предприеме мерки за възраждане на българското земеделие, сме обречени да изпаднем в невъзможност да изхранваме собственото си население, посочва Каракачанов. Той цитира и някои данни, които земеделският експерт Красимир Кумчев направи обществено достояние в последните дни – в България през 2007 г. е имало 5 пъти повече земеделски стопанства в сравнение с 2025 г. и 2 пъти повече декара земи за производство на зеленчуци, докато само една от търговските вериги за този период е увеличила броя на магазините си 10 пъти, пише novini.bg.

ВМРО призовава правителството и Народното събрание да проявят политическа воля и да предприемат необходимите действия за въвеждане на мярката за 30% таван на надценките в големите търговски вериги в най-кратки срокове.

Редактор "Екип на Петел",

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