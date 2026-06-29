ВМС взривиха дрон край "Албена"

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Военноморските сили неутрализираха дрон край курорта „Албена“

На 28 юни 2026 г. специализиран екип от Военноморска база – Варна, част от състава на Военноморските сили (ВМС), проведе успешна операция по разузнаване, извличане и унищожаване на безпилотен летателен апарат. Опасният обект е бил засечен в акваторията на Черно море, на разстояние 10 кабелта източно от известния морски курорт „Албена“.

В операцията участва специализираната група за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси към Военноморската база. Действията бяха предприети незабавно след подаден сигнал, като екипът демонстрира висока професионална подготовка.

Мисията по обезвреждането на дрона беше проведена по пряка заповед на командира на Военноморските сили и с получена положителна резолюция от началника на отбраната. От щаба на ВМС подчертаха, че по време на целия процес, включително транспортирането и последващото унищожаване на обекта, са били стриктно спазени всички мерки за безопасност, за да се гарантира сигурността на населението и околната среда в района.

Към момента не се съобщава за други подобни инциденти в близост до българското Черноморие.

Редактор "Екип на Петел",

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