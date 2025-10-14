ВСС определи Мариника Чернева за изпълняващ функциите председател на ВАС

Снимка: Булфото

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) определи единодушно Мариника Чернева за изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС).

Решението бе взето на днешното заседание на кадровия орган със девет гласа „за“ и нито един „против“, посочва БТА.

Досегашният изпълняващ функциите председател на съда Георги Чолаков, чийто мандат като административен ръководител изтече през 2024 г., бе преназначен за редови съдия във ВАС.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!