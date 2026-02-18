ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен по искане на Сарафов

Снимка: Булфото

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Владимир Николов като окръжен прокурор на Плевен заради допуснати дисциплинарни нарушения. Решението беше взето днес с 6 гласа „за“ и един „против“, съобщава Нова телевизия. То може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Николов е на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

През април 2025 г. Сарафов поиска освобождаването на Владимир Николов като шеф на Окръжната прокуратура в Плевен за неизпълнение на служебни задължения и за неосъществен контрол по спазването на сроковете по досъдебни производства и преписки.

Николов е бивш председател на прокурорската асоциация.

