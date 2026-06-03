ВСС отложи избора на нов шеф на Националната следствена служба - няма кандидати
03.06.2026 / 11:35 0
Булфото
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи избора на нов директор на Националната следствена служба, тъй като няма постъпили кандидатури.
Двамата заместник-директори на НСлС не са дали съгласие да бъдат кандидатирани. И даде тридневен срок на главния прокурор да направи предложения, предава БНТ.
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