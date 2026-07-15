ВСС отново отложи разглеждането на дисциплинарното наказание на Емилия Русинова

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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отново отложи разглеждането на исканото дисциплинарно наказание на градския прокурор на София Емилия Русинова.

Причината този път е, че един член на дисциплинарния състав си е направил отвод и трябва да бъде заменен с друг кадровик. В момента обаче двама от членовете на Колегията са в планиран годишен отпуск и не може да се събере кворум за нов дисциплинарен състав. Очаква се въпросът да влезе в дневния ред на кадровиците следващата седмица, предаде Нова телевизия.

Точно преди седмица Прокурорската колегия за пръв път отложи точката за временното отстраняване на Русинова за следващо заседание, за да ѝ даде време за право на защита.

Временното ѝ отстраняване е по искане на правосъдния министър. Причината - срещу нея има образувано дисциплинарно производство.

На ръководителя на Софийската градска прокуратура се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Пепи Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател.

Редактор "Екип на Петел",

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