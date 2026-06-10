ВСС пита следователите кой иска да стане и.ф. щеф на Националната следствена служба

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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще попита следователите от Националната следствена служба (НСлС) кой от тях иска да стане и.ф. директор, съобщи на днешното заседание на Колегията Огнян Дамянов, председател на Комисията по атестиране и конкурси (КАК). Той уточни, че условията са следователите да не са членове на (КАК) и да имат оставащи повече от шест месеца до пенсиониране.

Дамянов посочи, че това се налага, тъй като до момента не са постъпили кандидатури за поста.

Ще бъде избран един от изявилите желание на застанат на поста, предава БТА.

На 27 май Прокурорската колегия на ВСС прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор.

Редактор "Екип на Петел",

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