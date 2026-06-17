ВСС прекрати процедурата за избор на шеф на Националното следствие, няма кандидати

Булфото

Прокурорската колегия на ВСС прекрати единодушно процедурата по избор на нов директор на Националната следствена служба поради липса на кандидати.

Очаква се кадровиците да изберат временно изпълняващ функциите, предаде Нова телевизия.

Предварителна информация сочеше, че петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителят на службата Мариан Маринов.

Днес е и второто заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр начело на Националната следствена служба.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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