Вадете ботуши и кожуси: Преди 9 ноември нахлува студът

Пиксабей

Меteo Bulgaria съобщи какво време ни очаква през новата седмица (3-9 ноември).

Ще има нов превес от облаци, както и валежи. Градусите ще се понижат в сравнение с изминалата седмица.

Въпреки това обаче температурите остават около и над нормата за сезона.

В понеделник сутринта на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо. След обяд от запад ще започне увеличение на облачността, а привечер и през нощта на места в Западна България ще има и валежи от дъжд, съобщават от НИМХ.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили.

В началото на периода минималните температури ще бъдат все още между 6° и 11°, а максималните - между 17° и 22°.

Във вторник ще бъде предимно облачно, валежи ще има и на изток. В сряда валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява, но за кратко.

В четвъртък и петък ни връхлита нова порция дъжд, температурите ще се понижат още. Очакват се слани

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!