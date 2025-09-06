Вадете чадърите: НИМХ обяви кога почват валежите

Пиксабей

Времето ще е слънчево, с повече облаци в източната половина от страната, със слаб до умерен североизточен вятър. Температурите ще са между 29° и 34°, в София – около 29°, по морето - между 26° и 28°.

И през нощта ще остане безоблачно и почти тихо. Утре вятърът ще е североизточен, предимно слаб, в Източна България - до умерен. След обяд утре ще е все така слънчево, с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Температурите ще са предимно между 28° и 33°, в София - около 30°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност и с температури около 26°-27°. Ще духа до умерен североизточен вятър. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще остане умерено - 2-3 бала.

И в планините ще е по-често слънчево, само на изолирани места в масивите от Западна България ще превали дъжд. Остава ветровито - ще духа умерен и силен вятър, посоката ще е от север-североизток.

До четвъртък през новата седмица ще е по-често слънчево, без съществени валежи. В планините и в планинските райони не са изключени слаби валежи. По Черноморието по-значителни увеличения на облачността се очакват в сутрешните часове. Вятърът ще е предимно слаб, в Източна България - до умерен. Температурите ще са без съществена промяна - преобладаващите дневните ще са между 28° и 33°.

През следващите дни до четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони, с по-голяма вероятност в началото на следващата седмица и в четвъртък. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в Източна България до умерен. Температурите ще са без съществена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°. По Черноморието временни увеличения на облачността ще има сутрин. Максималните температури там ще са предимно между 27° и 29°. В петък над Западна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, възможно е за кратко да са интензивни, както и да има гръмотевична дейност, а дневните температури ще са до 23°-27°. Над източната половина от страната сутринта ще има и слънчеви часове, а повече облачност - след обяд. Валежи ще има на малко места, ще са предимно слаби, а дневните температури ще достигат до около 30°. В събота и на изток дневните температури ще се понижат. Облачността ще е променлива, все още вероятността за валежи на места в Западна и Южна България е повишена.

