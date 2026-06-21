Вадиха български автомобил от водата на пристанище край Кавала

Кадър БНТ

Лек автомобил с българска регистрация падна в морето на пристанището в Неа Перамос край Кавала. Инцидентът е станал днес по обяд, предава БНТ. По предварителна информация автомобилът е потеглил сам по наклонената рампа на пристанището и е паднал във водата.

Собственикът на колата е български гражданин, който е пътувал с двете си деца. За щастие, малко преди инцидента децата са слезли от колата, няма пострадали.

По всяка вероятност водачът не е вдигнал ръчната спирачка и не е оставил автомобила на скорост, което е позволило на колата да се придвижи по наклона към морето.

Пристанищните съоръжения в Неа Перамос са изградени с наклон за обслужване на фериботи и плавателни съдове, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите.

Случаят е повод за предупреждение към българските туристи, които посещават гръцките пристанища, винаги да обезопасяват автомобилите си чрез ръчна спирачка и включена предавка, особено при паркиране върху наклонени участъци.

Бреговата охрана на Гърция вероятно ще глоби шофьора за небрежност и замърсяване на морето.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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