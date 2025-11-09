Вадят по 120 лева на ден в Родопите по нова схема

Кадър ИИ

Средно по около 120 лева на вечер приходи могат да носят нови жилища в региона, а десетки собственици вече са заложили на схемата „Ползвам имота като хотел“.

Изобилстват обявите за напълно обзаведени апартаменти в Родопите, които се предлагат под наем на туристи или семейни гости за по няколко нощувки, съобщава „Родопи voice“.

Една от най-големите платформи за регистрации определя средната цена на вечер в подобен имот в Кърджали на 65 долара. В по-малките градове в областта те пък варират между 29 и 52 долара.

Обичайно за Гърция, не и за нас

„Подобни инвестиционни решения са нещо обичайно за Гърция, да речем, но при нас това бе слабо развито допреди години. Туристопотокът не е толкова голям, за да се разчита постоянно на клиенти. Но пък и те не липсват.

Говорим за чудесно обзаведени апартаменти, подходящи за цели семейства. Дали са дошли да направят един уикенд из забележителностите в региона, дали пък са просто гости от Турция, но дошли при роднини и избрали да не ги притесняват, профилите са различни. Цените са що-годе същите на вечер, дори с една идея по-ниски от наемането на една стая в хотел“, коментират за „Родопи voice“ запознати брокери.

В същото време търсенето на квартири в дългосрочен план е доста по-слабо.

500 лева наем за напълно обзаведен двустаен апартамент, ново строителство, в Кърджали звучи стряскащо.

На този ценови фон, „промоцията“ за двойно по-голямо жилище е като че ли по-приемлива. 750 лева на месец, гласи офертата за апартамент в центъра на областния град. Антре, просторна всекидневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, две бани с тоалетни и две тераси-имотът е напълно обзаведен и оборудван с всички нужни уреди и климатици, се посочва в предложението.

Липсват желаещи за наем

Десетки жилища се дават под наем в Кърджали. Ново строителство, напълно обзаведени, но липсват желаещи да се настанят в тях.

Обявените цени по никакъв начин не кореспондират с нивото на средното възнаграждение в региона.

„Можем смело да твърдим, че почти няма семейство в областния град, което да не разполага с поне две жилища. През последните десет и повече години много имоти бяха закупени и от жители на съседната област Смолян. Хора от различни общини, които са избрали да живеят в града край Арда. Голяма част от тях са гурбетчии“, допълват брокери.

За да се „избие“ инвестиция „Купувам, за да дам под наем“ са необходими десетки години.

