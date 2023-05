"Вагнер": Започнахме изтеглянето си от Бахмут

Кадър Туитър

Руската частна военна компания "Вагнер" започна да изтегля частите си от украинския град Бахмут и да прехвърля позициите си там на редовни руски войски, предаде Ройтерс, като се позова на разпространено днес видео изявление на нейния основател Евгений Пригожин.

"Изтегляме частите си от Бахмут. От днес в 5 часа сутринта, 25 май, до 1 юни повечето от частите ще се пребазират в лагери в тила. Предаваме нашите позиции на военните", съобщи основателят на "Вагнер".

Видеото бе качено в Телеграм от неговата пресслужба и показва Пригожин в бойно снаряжение, застанал до повредена от военните действия жилищна сграда.

Пригожин съобщи за превземането на Бахмут в събота след най-дългата и най-кръвопролитна битка във войната.

В последното си видео изявление основателят на "Вагнер", който многократно критикува публично висши официални руски представители на отбраната, каза, че неговите сили ще бъдат готови да се върнат в Бахмут, ако редовната армия не е в състояние да се справи с положението, предава БТА.

