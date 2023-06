"Вагнер" навлезе в пределите на московската област, остава им съвсем малко до сърцето на Русия

Снимка: принтскрийн/YouTube/Арт видео

"Вагнер" вече навлязоха в московската област и им остава по-малко от час, за да стигнат до сърцето на Русия.

На едно от последните разпространени видеа в телеграм канали се вижда, че тя се намира в района на село Барабаново, в южната част на Московска област.

Прави впечатление, че редовните руски войски се опитват да ги спрат, блокирайки пътя им със самосвали, камиони и друга тежка техника. Това обаче не спира колоната наемници на Евгений Пригожин, предаде актуално.ком.

In the #Lipetsk region, they are destroying part of the road to stop mercenaries moving toward #Moscow. pic.twitter.com/DjOgUcHRH9