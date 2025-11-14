Снимка: Булфото

Ваксината срещу варицела влиза в националния календар на задължителните ваксини, защото 2% процента от всички заболели деца влизат в болница с усложнения, а това са 600 деца. Това заяви във Варна доцент д-р Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор.

Той коментира, че веднага след излизането на наредбата в Държавен вестник и влизането в сила на промяната, ще може да бъде обявена обществена поръчка за внос на ваксините.

Кунчев обясни, че задължителната ваксина срещу варицела ще бъде въведена за родените през тази година, които догодина навършват 1 година, предава Радио Варна.

"Не го фиксираме от 1 януари, за да има време наистина, ако има обжалвания, ако има забавяния, а от 1 юли, но никой няма да загуби от това, защото всъщност всички родени през 2025-а родени, защото тя при навършване на 1 година ще се прави, ще си получат имунизацията. Няма как да връщаме назад. В момента наредбата е качена за обществено обсъждане. В момента, в който мине 4-дневният период и я изпратим за публикуване на Държавен вестник, влиза в сила. Така че това ни дава възможност вече да организираме всички процедури по закупуване заедно с другите ваксини", каза той.

