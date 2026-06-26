Пекселс

Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година. Това е посочено в Наредбата за имунизациите в България, която беше обнародвана в „Държавен вестник“ през януари. Ваксината е безплатна.

Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 г. в двудозова схема на прилагане, като първият прием е на 12–15-месечна възраст, а реимунизацията се извършва на четиригодишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата доза е възникнало заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни, предаде БТА.

Варицелата е едно от най-заразните заболявания, като от него се заразяват около 90% от контактните на болен, които нямат изграден специфичен имунитет към причинителя, посочват от онлайн платформата „Плюс мен“, създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините. Най-засегнати са децата във възрастовата група 5–9 години. Ваксината срещу варицела може да се постави и след контакт с болен, като това трябва да се случи в рамките на до 72 часа от датата на контакта.

Варицелата се предава от човек на човек при директен контакт или при вдишване на аерозоли от инфектирани респираторни секрети на болни, както и на аерозоли от течност от кожните обриви. Инкубационният период на болестта е от една до три седмици. Заразният период започва един–два дни преди появата на обрива и завършва, когато всички кожни лезии се покрият с корички. Заболяването протича по-тежко и с повече усложнения при възрастни. Характерният обрив започва внезапно и се съпровожда с рязко повишаване на температурата.

От началото на годината в страната са регистрирани 14 570 случая на варицела, като за същия период през 2025 г. са регистрирани 14 594 случая, показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести към 21 юни 2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

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