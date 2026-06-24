Ваксините не спират смъртоносното огнище на Ебола

Снимка Пиксабей

Първата ваксина срещу Ебола не е създадена заради епидемия, а като част от усилията на американски учени да противодействат на предполагаеми съветски програми за биологично оръжие. Изследванията през 90-те години довеждат до разработването на ваксината Ervebo, която по-късно помага за овладяването на тежката епидемия от Ебола в Западна Африка през 2014 г., съобщи National Geographic.

Днес обаче Демократична република Конго е изправена пред нова криза, причинена от много по-рядък щам на вируса – Бундибугьо. Основният проблем е, че съществуващата ваксина е разработена срещу най-разпространения щам – Заир – и не осигурява надеждна защита срещу Бундибугьо.

Причината е, че различните видове на вируса имат съществени разлики в белтъците по повърхността си, които имунната система разпознава. Макар ваксината срещу щама Заир да предлага известна защита, експертите смятат, че тя не е достатъчно ефективна за използване при настоящото огнище, пише БГНЕС.

Затова международни организации и научни институти ускоряват разработването на нови ваксини. Сред най-обещаващите са модифицирани версии на съществуващата ваксина, както и препарати, базирани на аденовирусна технология и иРНК платформи, подобни на тези, използвани срещу COVID-19.

Коалицията за иновации в готовността за епидемии (CEPI) вече е отделила близо 62 милиона долара за ускоряване на разработките. Въпреки това ще са необходими месеци, преди новите кандидати да достигнат до клинични изпитвания.

Учените подчертават, че дългосрочната цел е създаването на универсална ваксина, която да предпазва от всички видове Ебола и сродни вируси. Според специалистите подобни разработки изискват години изследвания и стабилно финансиране между отделните огнища, а не само по време на кризи.

Редактор "Екип на Петел",

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