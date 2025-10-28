Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие

Снимка: НЗИС

Данните за извършените имунизации на българските граждани вече са интегрирани в електронните здравни досиета. Това съобщават от Министерството на здравеопазването.

Обработени и интегрирани са над 19 милиона записа за приложени ваксини от 2005 г. до момента, включително всички задължителни имунизации и реимунизации, както и препоръчителните ваксини, регистрирани в системата на НЗОК.

Благодарение на това електронните здравни досиета на над 4 милиона граждани са обогатени и с имунизационна история. Освен до личната си информация, родителите на деца до 18 години получават автоматичен достъп и до техните здравни досиета чрез Националната здравноинформационна система (НЗИС) и мобилното приложение „еЗдраве“, уточняват от здравното министерство.

Поради промените в номенклатурите за регистриране на ваксини през последните две десетилетия, при трансфера са извършени редица проверки, за да се сведат до минимум възможностите за грешка и дублиране на записи.

