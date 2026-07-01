Ваксините за варицела са в склада на МЗ, а не в хладилниците на РЗИ

Пекселс

В България само Нова година идва на време! Така д-р Евгени Крайселски обобщи картината в родното здравеопазване за задължителните вече ваксини за варицела, които от днес трябваше лекарите да започнат да поставят на деца от 12 до 15-месечна възраст.

"За тази ваксина се говореше преди години, че е безплатна и пожелателна и това отпадна, че ще влезе в имунизационния календар - не влезе. И получихме писмо, че от 1 юли всичко е готово. Само че ваксина няма!", посочи той в ефира на БНР.

В момента ваксините били в склад на Министерство на здравеопазването и се разпределят към Здравните инспекции, откъдето лекарите ги вземат:

"Точно така, в склада на МЗ са, а не в хладилниците на РЗИ, всичко се мести назад във времето. Тази седмица трябва да заявяваме за следващата седмица и ако до утре не получим писма от РЗИ-тата, че са готови, всичко се мести с още 2 седмици назад."

Д-р Крайселски каза, че определено има интерес към ваксината, но:

"Ограничени сме също така, защото ваксината ще се поставя на 2 етапа. Първият прием е на деца от 12 до 15 месеца, а вторият на 4-годишна възраст. След 4 години оттук нататък няма да се слага на деца, които са на 4 години. Всички деца, родени преди януари 2025, отпадат от тази програма."

Д-р Крайселски обясни, че варицелата не е лека детска болест, не само при възрастни, но и при деца може протича тежко.

"И след като можем да спестим това на детето, не виждам смисъл да се прави варицела парти. Напоследък имаме повече деца, които я карат в училищна възраст. В началните класове има по-висок брой", посочи лекарят.

Редактор "Екип на Петел",

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