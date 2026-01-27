Вълчев: България е на първо място в ЕС по чуждестранни студенти по медицина

Снимка: Булфото

Висшите училища, висшето образование имат нужда от признание, каза министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев на десетата официална церемония за връчването на „Академичните оскари“ - отличия за университетите, които са първи в рейтинга на висшите училища по професионални направления.

Той благодари на медийната платформа „24 часа“, че за десети път организира церемонията за „Академичните оскари“, както и на консорциума, който преди повече от 15 години е изработил първото издание на Рейтинговата система на висшите училища. Тя получи признание в международен мащаб - като една от най-добрите, с най-надеждни източници на информация, и както всяко нещо, тя подлежи на усъвършенстване, отбеляза министър Вълчев.

Чрез рейтинговата система успяхме да реализираме много важни политики в системата и се чувствам длъжен за пореден път да го отбележа, защото това трябва да се чува, особено от хората, които са извън образователната система, каза министър Красимир Вълчев, цитиран от БТА. Той отбеляза, че системата на висшето образование работи за социално-икономическото развитие и за подобряване на благосъстоянието на обществото. Тя го прави, защото има рейтингова система и с нея бяха направени много политики - за диференциране на финансирането, за преструктуриране на приема и още много други, припомни образователният министър в оставка.

По думите му, системата на висшето образование не е система, която само консумира, но тя има нужда и от подкрепа, и трябва да бъде подкрепяна, защото, ако заложим на образованието, имаме най-голям шанс да просперираме. И защото тази система подкрепя реформи и голяма част от ректорите през годините са подкрепяли трудни реформи, които са се отразявали негативно на техните висши училища, но и синдикатите са ги подкрепяли. Всички министри на образованието през годините са надграждали и са осъществявали политики, които да подобрят престижа на системата, и днес имаме реални числови изражения на подобрения престиж. Имаме увеличение на чуждестранните студенти - два пъти за пет години, на първо място сме по чуждестранни студенти в Европейския съюз в областта на медицината на един милион жители, но не само в медицината. Все повече кандидат-студенти с отличен успех и лауреати от международни олимпиади остават да учат висше образование в България - в Софийския университет, но не само в него. Иска ми се представителите на бизнеса също да вярват в това и да разчитат на българските студенти, каза министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

На церемонията образователният министър връчи наградата на проф. Георги Вълчев - ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, защото университетът е с най-много първи места по професионални направления в Рейтинговата система на висшите училища за 2025 година - 22.

На церемонията присъстваха президентът Илияна Йотова, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев, председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова, председателят на Българската академия на науките член-кореспондент Евелина Славчева, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова, проф. Лиляна Вълчева - председател на Националния синдикат "Висше образование и наука“ към КНСБ, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, бивши министри на образованието и науката, ректори и представители на бизнеса.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!