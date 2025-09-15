Вълчев: Днес празнуваме знанието, отдаваме почит на учителите и се радваме на усмивките на децата

Снимка: Булфото

Образователният министър Красимир Вълчев отправи приветствие към всички ученици, учители и родители по повод първия учебен ден и началото на новата учебна година.

"Днес над 700 хиляди ученици ще пристъпят училищния праг. За всяко едно от тези семейства това е ден с огромно значение и вълнение. Първият учебен ден винаги е бил един от най-светлите и обичани празници за цялото ни общество. Празник за всички, които виждаме в образованието път към това да станем по-добри и успешни в живота. Защото училището ни дава не само знания, а много повече – учи ни да бъдем активни и отговорни, хора с ценности, които могат да мислят критично и да отстояват позиции", посочи министър Вълчев, цитиран от Дарик.

"Това е ден, който ни зарежда с вяра, оптимизъм и надежда за бъдещето. Днес всички заедно празнуваме знанието, отдаваме почит на учителите и се радваме на усмивките на децата. Разбира се, най-специален е този ден за първокласниците, които за първи път ще седнат на училищния чин. На всички тях пожелавам преди всичко здраве, упоритост и любознателност. Нека заедно ги научим, че за да знаеш правилните отговори, трябва да не се страхуваш да задаваш въпроси. Обучението не е надпревара за оценки, а възможност да откриеш своето място в света", допълни още той.

Министърът на образованието се обърна към учителите, като заяви, че всяко цвете, което ще получат днес, е малък символ на уважението на обществото ни към техния труд и себеотрицание.

"Зная колко много са предизвикателствата и колко много давате всеки един ден. На Вас обществото ни е поверило най-важната мисия – да направите децата ни знаещи и можещи, а заедно с това да ги изградите като добри хора. Преподавайте и учете на добро децата ни", пожела им той.

"Ако не възпитаме децата си в уважение към учителите, те няма да уважават нито един авторитет, няма да уважават и родителите си. Един от най-добрите начини да подкрепим образованието на децата е като им покажем уважение към техните учители. Вярвайте им. Само така ще постигнем истински големи успехи", призова той и родителите.

Учебната година вече започна на 1 септември – както в спортните училища в България, така и в 405 български неделни училища в 43 държави на 6 континента.

На екипите на тези центрове на българщината, пръснати по целия свят, министърът пожела никога да не губят тази любов към родината и да я възпитават в десетките хиляди деца, които четат и учат на български език на хиляди километри от страната ни.

"Поздравявам и екипите на всички детски градини и ясли. Грижете се за нашето бъдеще, защото „първите седем“ са тези, които поставят основата за всички успехи в образованието – от училищните до академичните", допълни той.

"Уважаеми директори, учители, педагогически и непедагогически специалисти, скъпи родители и ученици, бъдете здрави и нека тази учебна година да донесе много нови успехи! На добър час", завърши своето приветствие министърът на образованието Красимир Вълчев.

