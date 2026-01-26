Вълчев: Образователната система в по-голяма степен трябва да е отворена за иновациите

Снимка: Булфото

Образователната система в по-голяма степен трябва да е отворена за иновациите, каза министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев на дискусията "Иновациите в образованието за умения на бъдещето", организирана от сдружението „Граждани за европейско развитие на България“ с подкрепата на фондацията „Конрад Аденауер“.

Как може ние да направим системата на образованието в по-голяма степен отворена за иновациите и те трябва да останат осъзната, целенасочена промяна, насочена към мотивацията за учене. В цял свят проучванията показват, не само в България, че има спад в мотивацията за учене. В този смисъл ние трябва да говорим за иновациите като педагогически, преди всичко като методи на преподаване, но не само, отбеляза в изказването си образователният министър.

Красимир Вълчев постави и въпроса как можем да направим нашата система по-иновативна и уточни, че няколко неща трябва да се направят, но трябва да имаме иновации, подчинени на подобряване на образователните резултати, предава БТА. Няколко неща могат да се направят, като продължение на тази стъпка с иновативните училища. Едното е да се опитаме да заменим тази доминираща култура на формализъм и на стандартизация, която се изразява в това от Регионалните управления на образованието (РУО), като отидат, да проверяват документа, а не да насърчават системно културата на иновации, каза министър Вълчев.

По думите му необходимо е да кажем, че в по-голяма степен училищата трябва да бъдат насърчавани, да направим правила и да минем към следващо ниво на акредитирани иновации. Може би трябва минимална законова промяна и много съжалявам, че този разговор го проведохме, след като предложихме този пакет от 25 промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), които ще останат неприети. Но се надяваме, че в бъдеще ще има едно съзидателно мнозинство, което иска да направи някакви промени в образованието и да приемем голяма част от тях. Може да добавим и една промяна за режим за акредитирани иновации, и това означава в по-голяма степен да се доверим на някои училища, без да искаме да одобряват проект за иновации, без това да преминава през списък на Министерския съвет и да кажем, че в по-голяма степен насърчаваме иновациите. Тази култура на иновации минава не само през правилата, а минава и през всички - през началниците на РУО и през директорите.

Трябва да кажем, че най-важният ресурс в системата е креативният, иновативният учител, който иска да излезе от рутината, който проявява креативност, за да мотивира в по-голяма степен учениците да учат. Това трябва да направим, както и образователните стандарти да са по-общи. Има вече доказателства, че STEM центровете повишават мотивацията за учене, защото учениците в тях учат повече чрез опити и експерименти, каза образователният министър в оставка Красимир Вълчев.

Той припомни, че до 2015-2016 г., когато се прие наредбата за институциите, където се регламентира статутът на иновативните училища, ние нямахме такъв режим за изключение от общите правила. Всяка една система има т.нар. образователни стандарти и те регламентират едни правила, които са за всички и няма възможност за изключение от тях, тъй като такива са системите във всички страни - повече или по-малко, такива са още от 19-и век, когато в най-голяма степен се залагат основите на всеобщото образование. Такова, каквото е днес - с класно-урочната система. Беше дадена тази възможност за изключение от правилата, много училища кандидатстваха и станаха иновативни, като иновацията може да бъде организационна, управленска, но най-често тя е педагогическа иновация. През тези години се създаде култура за иновации - училищата да искат да правят такива иновации. Драмата на днешното образование е, че все още то продължава да е с една доминираща култура на стандартизация. Алтернативата на тази система е живата система, адаптивната, която е като организъм, която е в динамично, енергично и адаптивно взаимодействие с околната среда. И сега въпросът е как съвременните системи на образованието, които са създадени през 19-и век с доминираща култура на стандартизация в по-голяма степен, да притежават характеристиките на живи системи и по-бързо да се променят, и може ли Министерството на образованието и науката (МОН), като една бюрократична институция, която страда от всички пороци на бюрократичната организация, на бюрократичното управление, но не само МОН - такива са всички административни структури по света, да бъде достатъчно реактивно и да променя тази система от горе надолу или трябва да намерим някакво друга формула, за да я променяме тази система, заяви министър Вълчев.

Иновативните училища в България ще са 526 през учебната 2025/2026 година. В одобрения от правителството списък влизат училища от 191 населени места от 136 общини, от всички 28 области в страната. От тях 76 училища не са били иновативни за учебната 2024/2025 година, а 450 училища са били в списъка и досега, съобщи през септември 2025 г. пресслужбата на Министерския съвет.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!