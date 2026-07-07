Вълчев: Оценката на образованието не може да се различава от тази на обществото
Кадър БНТ
Оценката на образованието не може да се различава от тази на обществото. Няма как да очакваме общество все още раздирано от много проблеми, поляризирано, трудно водещо разговори и стигащо до консенсуси да има перфектна образователна система. Такъв оазис няма как да съществува. Това заяви министърът на образованието проф. Георги Вълчев в предаването "Денят започва" по БНТ.
"Резултатите от матурите отразяват една обективна картина на образованието ни в момента - то не е добро, имаме много проблеми. Същевременно не трябва да бъдем прекалено черногледи. Резултатите показват, че българското образование е застинало на едно ниво след множество реформи през годините и трябва да намери пътя напред. Предстоят сериозни дебати, важни стъпки, които трябва да извървим. Убеден съм, че трябва да го направим с консенсус", посочи проф. Вълчев.
По думите му резултатите от изпитите отразяват образователното неравенство. "Имаме региони, където имаме изключително ниски оценки и региони, в които имаме високи оценки. Средният резултат ще бъде по-нисък. В следващите години трябва да се опитаме да вдигнем средното ниво на познание в образователната система, ако искаме да се качи и средният резултат. Трябва да намалим неравенствата в регионите, в които идентифицираме, че има трайни проблеми", допълни още образователният министър.
Според него в училищата се прикриват отсъствия, за да не се спира финансирането.
Министър Вълчев коментира и предложението за въвеждане на оценка за дисциплина. "Мисля, че трябва да вървим в тази посока. Детето трябва да бъде приучено, че е част от социум. Редът и дисциплината в училища трябва да са на по-голямо ниво. Учителите трябва да имат по-голяма сигурност за своя статут, не непрекъснато да бъдат атакувани", посочи министърът на образованието, пише novini.bg.
Относно предметът "Религия и добродетели", проф. Вълчев отбеляза, че вероятно ще бъде въведен от следващата учебна година 2027/2028. "С уговорката, че в областта на добродетелите нямаме подготвени учебници. Програмата ще бъде в два компонента добродетели и религия, като религията ще бъде избор на семействата на учениците", поясни Вълчев.
Министърът на образованието уточни още, че има разработени програми и встъпителни документи, които се отнасят до въвеждането на изкуствен интелект в образователната ни система.
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