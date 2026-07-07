Вълчев: Оценката на образованието не може да се различава от тази на обществото

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Оценката на образованието не може да се различава от тази на обществото. Няма как да очакваме общество все още раздирано от много проблеми, поляризирано, трудно водещо разговори и стигащо до консенсуси да има перфектна образователна система. Такъв оазис няма как да съществува. Това заяви министърът на образованието проф. Георги Вълчев в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Резултатите от матурите отразяват една обективна картина на образованието ни в момента - то не е добро, имаме много проблеми. Същевременно не трябва да бъдем прекалено черногледи. Резултатите показват, че българското образование е застинало на едно ниво след множество реформи през годините и трябва да намери пътя напред. Предстоят сериозни дебати, важни стъпки, които трябва да извървим. Убеден съм, че трябва да го направим с консенсус", посочи проф. Вълчев.

По думите му резултатите от изпитите отразяват образователното неравенство. "Имаме региони, където имаме изключително ниски оценки и региони, в които имаме високи оценки. Средният резултат ще бъде по-нисък. В следващите години трябва да се опитаме да вдигнем средното ниво на познание в образователната система, ако искаме да се качи и средният резултат. Трябва да намалим неравенствата в регионите, в които идентифицираме, че има трайни проблеми", допълни още образователният министър.

Според него в училищата се прикриват отсъствия, за да не се спира финансирането.

Министър Вълчев коментира и предложението за въвеждане на оценка за дисциплина. "Мисля, че трябва да вървим в тази посока. Детето трябва да бъде приучено, че е част от социум. Редът и дисциплината в училища трябва да са на по-голямо ниво. Учителите трябва да имат по-голяма сигурност за своя статут, не непрекъснато да бъдат атакувани", посочи министърът на образованието, пише novini.bg.

Относно предметът "Религия и добродетели", проф. Вълчев отбеляза, че вероятно ще бъде въведен от следващата учебна година 2027/2028. "С уговорката, че в областта на добродетелите нямаме подготвени учебници. Програмата ще бъде в два компонента добродетели и религия, като религията ще бъде избор на семействата на учениците", поясни Вълчев.

Министърът на образованието уточни още, че има разработени програми и встъпителни документи, които се отнасят до въвеждането на изкуствен интелект в образователната ни система.

Редактор "Екип на Петел",

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