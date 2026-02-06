Вълчев: Във всички училища до лятото ще има изградени СТЕМ центрове

Булфото

Радвам се, че през последните десет години се направиха много промени в образователната инфраструктура. Във всички училища до лятото ще имаме изградени СТЕМ центрове. Това каза пред журналисти в град Момин проход министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев. Той откри СТЕМ кабинети в Основно училище „Христо Смирненски“ в града.

По думите му анализи показват, че децата учат по-мотивирано предметите математика и природни науки чрез тези кабинети. Той каза, че е посетил много училища, като тук училището е било с малко деца и непривлекателна среда, но днес вижда промяна и в броя на учениците, и в материалната база.

Министър Вълчев добави, че най-големият проблем на образователната инфраструктура е недостигът на физкултурни салони. „В една четвърт от училищата – 600, нямаше физкултурни салони. През последните години се изградиха, но все още имаме близо 400 училища без физкултурни салони. Това си остава предизвикателство“, каза още министърът в оставка. Спортните площадки според него са не по-малко важни и децата прекарват часове на тях и се използват не само в часовете.

Той добави, че другата цел е увеличаване на учениците с професионална подготовка, като през последните осем години това е постигнато. Близо 60% от гимназистите са в паралелки с професионално образование. „Аз се надявам всички неща, които правихме през последната година и провокирахме дискусия, да послужат като основа, защото и образователната структура трябва да се променя, и учебните програми, и оценяването“. Трябва да продължат и политиките за приобщаващо образование. По думите му в образователната система работят около 92 000 педагогически специалисти в 4000 институции и има, разбира се, локални проблеми.

Попитан кой трябва да бъде служебен министър на образованието и науката, Красимир Вълчев каза, че не може да даде отговор и това е решение на служебния министър-председател. „Аз се надявам част от нещата, които сме започнали, да бъдат продължени. Ще оставя на служебния министър визията за използване и въвеждане на изкуствен интелект в системата – една национална програма за обучение на всички учители в училищата“, добави още министърът в оставка, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!