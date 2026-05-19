Валенса: Чувствам се виновен, че насърчих Тръмп да се кандидатира

"Чувствам се виновен, защото навремето насърчих Доналд Тръмп да се кандидатира за президент". Това каза бившият президент на Полша Лех Валенса пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург след награждаването му с Европейския орден за заслуги за значителния им принос към интеграцията и ценностите на ЕС.

"Русия е прекрасна страна, а руснаците са добри хора и трябва да им помогнем да променят политическата си система", каза той в отговор на въпрос на БНР.

"Има възможност Тръмп или да е много хитър, или предател и слуга на Москва", смята Валенса:

"Разбира се, чувствам се малко виновен, защото навремето го насърчих да стане президент. Преди първата си кандидатура той ме покани в имението си на вечеря, бяхме и на обяд и много подробно ме разпитваше за всичко. Толкова ме измори с въпросите си, че накрая му казах: "Господине, аз бях електротехник, работник, а после станах президент, та Вие ли не можете?“ По дяволите, той ми повярва, кандидатира се и спечели. После се опитвах да върна нещата назад, защото разбрах, че идеите му не са особено добри".

На въпрос на БНР дали предвижда разпад на Русия по подобие на СССР, на което той е бил свидетел като президент през 1991-ва, а и тогава ядрената реторика е била използвана широко от съветското ръководство, както сега от руското, Валенса отговори, че има две концепции - война и насилие и мирно и демократично развитие:

"Проблемът с Русия е друг - тя има лоша политическа система и трябва да помогнем на руснаците да я променят. Ако Путин или Сталин имаха право само на два мандата — не повече от по пет години — никога нямаше да създадат такава банда и такава заплаха за света. Трябва да помогнем и да убедим руснаците, че трябва да направят това за собствената си сигурност. Русия е прекрасна страна, а руснаците са добри хора. Но руските лидери винаги са се опитвали да изграждат политиката си чрез търсене на външен враг".

"Всеки, който не подкрепя руските лидери, се обявява за предател и може да бъде разстрелян. И затова руснаците, възпитавани по този начин, не се замислят накъде вървят — те просто следват лидера. Трябва да помогнем на този народ да се освободи от това", каза бившият полски президент.

