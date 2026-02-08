Валенсия 0:0 Реал Мадрид, започна втората част

кадър: Макс спорт

Отборите на Валенсия и Реал Мадрид играят при 0:0 в среща от 23-тия кръг на Ла Лига.

Преди началото на мача столичани изостават на 4 точки от лидера Барселона, а домакините са на ръба на изпадащите, предава Спортал.

Винисиус Жуниор, който е сред най-ненавижданите от местните фенове футболисти, пропуска сблъсъка заради натрупани жълти картони. Родриго пък е контузен, заради което Реал излезе само с Мбапе и Гонсало Гарсия в атака. Федерико Валверде се завръща в халфовата линия, заради което като десен бек започна юношата Давид Хименес, който досега имаше само един мач в първенството. Добрата новина за гостите е, че Рюдигер и Трент са в групата. Уго Дуро и Фран Белтран са двамата нападатели на Валенсия.

Началото на двубоя не беше от най-интересните, а Реал стигна до първа опасност в 18-ата чрез Арда Гюлер, а секунди след това вратарят спаси удар на Мбапе.

Следващата сериозна възможност дойде десет минути по-късно, когато Мбапе подаде към включилия се в атака Давид Хименес, но Димитриевски отрази и това.

