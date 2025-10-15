Валентин Михов : Мен ме беше срам да гледам този футбол

кадър: Спортал

Валентин Михов се извини на всички футболни фенове от името на националния отбор по футбол на България след поражението с 0:4 от Испания.

„Ще се извиня от името на нашия отбор. Мен ме беше срам да гледам този футбол. Не видях душа и сърце за България. Имахме две възможности, които проиграхме. Явно че играем друг вид спорт. Има кой да мисли какво трябва да се променя“, сподели Михов пред Sportal.bg.

