Валентин Радев: Кандев вероятно гони политическа кариера, но много по-мъжко щеше да е да го беше обявил

Кадър Bulgaria On Air

Няма достатъчно информация по казуса "Баба Алино", за да може експертите да бъдат категорични със собствените си становища.

Това заяви бившият вътрешен министър Валентин Радев пред "Опорни хора" и направи съпоставка на случая с този на "Петрохан".

"Със сигурност нещо там е толкова неочаквано и необичайно, че като в "Петрохан" не ни се иска да повярваме даже, че така е станало", каза Радев.

Има ли политически чадър

По думите му това, че полицаите не са били допуснати на проверка, говори, че над тях има доста хора, които са взели това решение и някъде по-нагоре то вероятно е и политическо.

"Затова казвам, че това просмукване надолу не трябва да го има. Те трябва да могат да си свършат работата перфектно, без да се съобразяват кой е на власт - нито в общината кой е на власт в момента, нито по-нагоре", категоричен бе Радев.

Оттеглянето на Кандев

Той коментира и други актуални за страната теми, сред които оттеглянето на главния секретар на МВР Георги Кандев.

"Интересно ми е защо постъпи така Кандев - вероятно гони някаква политическа кариера, но много по-мъжко щеше да е да го беше обявил - няма лошо, той не е първият. Трябваше да го обяви, да не тънем в съмнения", коментира ексминистърът пред Bulgaria ON AIR.

Оръжията за Украйна

По темата с оръжията за Украйна Радев подчерта:

"Опитвам се да разбера между редовете какво се случва. Излиза министърът и обявява, че повече оръжие на Украйна няма да даваме. И после нещата започнаха да изясняват. Министър-председателят каза нещо и накрая стана ясно, че няма да даваме, но ние нямаме какво да даваме, защото досега по решение на Народното събрание от 2022 г. е написано какво можем да даваме и никой няма право да го променя".

По думите му първо сме обещали, че няма да даваме това, което нямаме за даване.

"След това - на кого го каза той? Той го каза на електората си, но не казва цялата истина, а в общественото съзнание отеква това - спираме да даваме оръжие и боеприпаси", добави той.

"В НАТО знаят какво си мисли българският народ - вековните традиции и връзки с Русия и не ни притискат излишно", посочи бившият министър на вътрешните работи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!