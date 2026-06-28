Валентин Сурталов от Крапец пробяга благотворително 161,5 км за 24 часа

Кадър Аз вярвам и помагам

161 километра и 500 метра пробяга благотворително Валентин Сурталов от Крапец без прекъсване за 24 часа. Събитието започна в 9 часа в събота /27 юни/ от входа на Морската градина във Варна и приключи в неделя /28 юни/ в 9 часа на същото място. Сурталов бяга благотворително в подкрепа на каузата „Аз вярвам и помагам за още детски линейки и кувьози в помощ за децата на България“, предаде БНР.

Валентин направи стотици обиколки на Морската градина и за пореден път предизвика себе си с благотворителна цел. Маршрутът му беше от входа на Морската градина, до Станчовата алея и малко по Крайбрежната алея. Нито жегата, нито нощта му попречиха да осъществи намерението си. През цялото денонощие в бягането се включваха и негови приятели, близки и хора, които подкрепят каузата.

За Радио Варна Валентин призна, че най-трудно е било към 2 часа през нощта. Тогава умората е била най-силна. Вдигнал температура заради нагряването на тялото от силното слънце през деня, но успял да преодолее неразположението и да пребори умората и продължил. Възстановяването ще е поне една седмица, сподели още бегачът. Благодари на приятелите си и всички хора, които го подкрепиха и бягаха през повечете време през изминалите 24 часа. Вярва, че хората трябва да се включват в повече благотворителни каузи и самият той инициира вече четвърта такава.

Незнаем дали повечете хора разбират този вид благотворителност – да дадеш нещо физическо от себе си за добра кауза - като това да подложиш тялото си на такова изпитание, споделиха за Радио Варна Митко Димитров и Павел Петров – най-близките приятели на Валентин и хората, които най-дълго бягаха с него. Надавят се Вальо да е пример за младите хора, които не само да правят лични постижения, но и да успяват да привлекат съмишленици с благотворителна кауза.

Възхищението си към успеха на Валентин Сурталов изрази и създателят на благотворителната кауза „Аз вярвам и помагам“ Владислав Николов, който не се включи в бягането, но беше през повечето време в основния подкрепителен пункт на входа на Морската градина.

„Аз съм вдъхновен. Това е момче на 22 години и той нито е инфлуенсър, нито е някой, който печели от бягането, нито има спонсор, който да го рекламира. Не знам дали хората осъзнаха, че едно 22 годишно момче се реши да бяга 24 часа без да спира в подкрепа на всички. И те трябваше само да дойдат, да го подкрепят и да оставят някакво дарение като уважение. Да му стиснат ръката, да кажат: „Ние сме с теб. Браво, момче, ти си пример!“. Очаквах повече – наистина...Хора, събудете се от този тежък сън. Включете се в каквато искате кауза. Просто станете от дивана и се включете!“

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!