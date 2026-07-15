Валери Айе: Шокирана съм, че българският премиер използва парада в Париж, за да направи антиевропейско изявление

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Председателката на групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе, която е и близък съратник на френския президент Еманюел Макрон, заяви пред БНР, че е изключително шокирана от факта, че българският премиер Радев е използвал парада на 14 юли в Париж, за да направи, по думите ѝ, "откровено антиевропейско изявление".

"Преди всичко ще ви кажа, че вчера бях в Париж. Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли - момент на европейска солидарност с много силно политическо послание, а именно че нашата колективна сигурност зависи от ангажимента на всяка страна- членка на Европейския съюз и от подкрепата за Украйна, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление той отново изолира България от европейската динамика и от европейския ангажимент, като накърнява доверието, както към България, така и към Европейския съюз и НАТО. За мен това е сериозна политическа грешка", призна тя.

Министър-председателят Радев заяви, че е получил покана от президента Макрон да се присъедини към "Коалицията на желаещите" в помощ на Украйна, но е отказал, защото, по думите му, трябва да се даде шанс на дипломацията пред оръжията.

Редактор "Екип на Петел",

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