Валери Божинов: Писна ми от празни обещания

Кадър БНТ

Валери Божинов отново бе на протеста против правителството в центъра на София тази вечер.



Бившият национал на България сподели видео от Триъгълника на властта, показващо множеството хора, видя Фокус.



Върху видеото има текст, където Божинов бе написал:



"И днес бях на протеста. Бях там, защото ми писна да ме лъжат в очите. Писна ми от празни обещания и от това, да ни третират като глупаци. Излязох, защото не искам да се примирявам и няма да търпя повече. Който се страхува, нека си стои вкъщи. Аз не се страхувам. Заедно за България“.

