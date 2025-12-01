Валери Божинов на протеста: Излязох, защото искам по- добро бъдеще за мен, за децата ми...

кадър: Валери Боинов, фейсбук

Бившият национал на България – Валери Божинов също бе на протеста в центъра на София.

Той бе в компанията на друг бивш футболист – Пламен Крумов, като нападателят пусна пост на профила си във Facebook със снимки заедно с Крумов.

Към публикацията Божинов написа следното:

„Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата. Улиците бяха пълни с хора, които не искат да мълчат повече. За мен това не беше просто протест, беше момент, в който почувствах, че гласът ми има значение. Излязох, защото ми писна да гледам отстрани. Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там. Излязох, защото искам по-добро бъдеще за мен, за децата ми, за семейството ми, за целия български народ! Радвам се и съм благодарен, че го направих. Заедно можем да постигнем всичко, нека бъдем единни за едно обща цел - за по-добра България, силни като един юмрук. България е над всичко и всички“.

