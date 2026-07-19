Валери Божинов обяви кой печели финала на Световното

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Валери Божинов направи своята прогноза за финала на световното първенство. В предаването "120 минути" по bTV бившият нападател заяви, че стиска палци на Аржентина срещу Испания и вярва, че тази нощ Лионел Меси ще вдигне за втори път трофея.

"Заслужава го!", каза екс националът, който коментира и головото шоу в малкия финал между Англия и Франция.

"При 4:0 на полувремето все едно бях изпил 4 кафета! Нямаше как да не остана буден и да гледам този мач. Ако всички мачове бяха такива, какво ли щеше да бъде световното? Атака за атака и голове за голове.", сподели Божинов.

Той изрази съжаление, че англичаните са изпуснали класиране за финала заради едно слабо второ полувреме. Същевременно Божинов похвали Испания, че "Ла Фурия Роха" не бяга от своята идентичност.

Божинов допълни, че му се е искало финалът да бъде между Аржентина и Португалия за един последен голям сблъсък между Лионел Меси и Кристиано Роналдо.



"Различни са, но дават същата страст и емоция за Цар Футбол.", каза Валери и направи любопитно сравнение:

"Виждаме как отборът на Аржентина пази Меси. Това, което аржентинците правят за него, португалците не го правят за Роналдо. Меси обедини цялата нация. Това е нещото, което Роналдо не успя да направи".

Божинов призова за уважение към президентите на ФИФА и УЕФА Джани Инфантино и Александър Чеферин. Той добави, че шефът на родната централа Георги Иванов трябва да работи и с двамата, а развитието на школите у нас да бъде ключово занапред.

Редактор "Екип на Петел",

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