Валери Николов отказал да продаде "Фантастико"

Кадър Личен архив

Бизнесменът и създател на търговската верига "Фантастико груп" Валери Николов е починал вчера на 74-годишна възраст, съобщиха компанията с официално изявление на корпоративния сайт.

"Валери Николов ни напусна, оставяйки ярката следа на живот, изпълнен с труд, всеотдайност и нестихващ стремеж към иновации и развитие. Ще го помним винаги с неговия свободен дух на рок музикант; смелостта на визионер, който промени стандартите за модерна търговия в България; щедростта му към значими проекти в сферата на образованието и културата; с неговия стремеж към това винаги да бъдем добри хора и фантастични професионалисти. Завинаги ще бъде в сърцата ни!", написаха опечалените близки.

Валери Николов е роден на 21 април 1951 г. Той открива първия магазин "Фантастико" в София през 1991 година, поставяйки началото на една от най-успешните семейни търговски вериги в България. И към 2025 година собствеността остава в неговото семейство, въпреки че не веднъж и два пъти е получавал оферти за изкупуване на бизнеса.

Идеята за откриването на такъв супермаркет Николов "взаимства" от Рио де Жанейро, където през 80-те години на миналия век работи като търговско аташе в българското посолство, припомня dir.bg.

В момента търговската верига има 47 магазина, като 43 от тях са в столицата, и близо 4000 служители. След Нова година се очаква откриването и на магазин в Пловдив в палата №10 на Панаира. В момента сградата се реновира и ремонтира.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!