Валерия от Ергенът побесня: Гледайте си живота, изобщо не ме занимавайте!

Кадър Ютуб

Макар нейното участие в "Ергенът" отдавна да приключи, Валерия Георгиева си остава една от най-популярните участнички във формата. И макар връзката й с Евгени Генчев да се разпадна, тя продължава да привлича интерес към себе си, както с добрите дела, които прави в името на любимите си животни, така и с личния си живот и по-специално - връзката й с милионера Ваньо Алексиев, пише За жената.

Сега обаче едно изказване накара иначе сдържаната брюнетка буквално да избухне в социалните мрежи.

Валерия коментира доста разпалено съобщение , което е получила в социалните мрежи. След като започнаха спекулации, че тя е бременна и очаква дете с половинката си Ваньо Алексиев, една нейн последовател е решил да ѝ дава акъл, че вече ѝ е време за дете.

"Пак ще си уморена, но вместо кучешки лиги, ще те целува детето ти - част от теб", гласи част от съобщението, което Валерия получила.

Красавицата, която е активна защитничка на животните и организира спасителни акции и приюти за кучета, не издържа и отговори в ново стори: "Всеки път, когато прочета подобен коментар, ми се иска някой да ме снима, за да видите реакцията ми. Просто съм изумена защо не си гледат живота хората. Какво ги грее хората дали ще раждам, няма ли да раждам, родила ли съм... Гледайте си живота, изобщо не ме занимавайте!", казва Валерия. В следващо стори тя се обръща още по-остро и директно към автора на коментара, без да потвърди или отрече дали очаква бебе.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!