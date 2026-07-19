Валежи и гръмотевици ще има на много места в страната днес

Булфото

Още преди обяд в Западна, а по-късно и в Централна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Повишена е вероятността за градушки, докато в източните райони на страната ще остане слънчево. Температурите ще са с около градус по-ниски спрямо вчера – най-вече между 31° и 36°, в София – около 32°.

По Черноморието максималните температури ще са между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 24°–26°, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Ще се задържи слънчево, с умерен югоизточен вятър.

Облачно ще е в планините в Западна и Централна България. На много места там ще превали и прегърми, най-вече около и след обяд. Ще духа умерен, а по най-високите части временно силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27°, а на 2000 метра – около 19°.

Температурите ще се понижават рязко с всеки изминал ден, като в края на седмицата максималните ще достигат едва около 25° – необичайно ниски стойности за периода. Слънчеви часове ще има, но купесто-дъждовната облачност ще става все по-значителна, предаде БНТ. Валежите и гръмотевичните бури най-често ще бъдат краткотрайни, но във вторник и сряда ще са по-интензивни. На отделни места, главно в Централна и Източна България, се очакват значителни количества валежи и градушки.

Редактор "Екип на Петел",

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