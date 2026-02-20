Валежи на дъжд и сняг в петък

снимка: Булфото

През нощта срещу петък, облачността от северозапад ще продължи да се увеличава и вплътнява. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, а в Източна България от юг-югозапад. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между минус 2° и 4°С. В Източна България - до 6-9°С.

През деня в петък, времето ще е облачно. Над Западна и СЗ България още от сутринта ще започнат валежи от дъжд, а в планините над 1300–1400 метра – от сняг. След обяд и през нощта срещу събота валежите постепенно ще обхванат и централните и източните райони, ще се създаде и нова значителна валежна обстановка в събота над Централна Северна България, предава meteobalkans.com.

По-значителни по количество валежи в петък се очакват в Рило-Родопската област. В Централна Северна и Северина България районите валежите ще са от дъжд, а в комбинацията със снежна покривка ще има условия за заледявания, особено в сутрешните и вечерните часове.

В Югоизточна и Южна България ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. В Дунавската равнина - от североизток. Максималните температури ще са между 5° и 8°, в източните райони – до 12-15°, в Северозападна България – между 5° и 8°С. Към края на деня ще започне и понижение на температурите.

През нощта срещу събота валежите в Дунавската равнина ще преминат в сняг, ще се създаде усложнена пътна обстановка, особено в Централна и Североизточна България.

През нощта срещу петък, облачността от северозапад ще продължи да се увеличава и вплътнява, но без валежи. Сутрин температурите ще показват стойности между 1-2°С. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. През деня ще е предимно облачно с валежи от дъжд. Максималните ще достигнат до 5-8°С.

В планините ще бъде облачно, с валежи главно в масивите от западната половина на страната. Над 1300–1400 метра валежите ще бъдат от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. В Рило-Родопската област се очакват значителни и продължителни количества.

Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. По високите части и планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 3°С, а на 2000 метра – около 0°С.

Времето по Черноморието

Преди обяд облачността ще бъде разкъсана, но след обяд облачността ще се увеличава. До края на деня ще започнат и валежи от дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад, който вечерта ще се ориентира от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 5° и 13°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

Времето на Балканите

През следващите 48часа Балканският полуостров ще бъде под влияние на средиземноморски циклони. Очаква се влошаване на синоптичната обстановка, с валежи и понижение на температурите в голяма част от региона.

