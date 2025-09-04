Валежи на места в четвъртък

снимка: Булфото

През нощта срещу четвъртък валежи от дъжд се очакват над крайните западни и северозападни райони, съпроводени от валежи и временно усилване на вятъра. Над останалата част ще духа слаб до умерен източен вятър.

Минималните температури ще са между 15°C и 19°C, малко по-високи ще са отново по морето до 17-20°C.

През деня в четвъртък ще е тихо със слаб западен вятър, но около обяд от изток ще се усили в Дунавската равнина. Температурите ще се повишат. След обяд и с развитие на купесто-дъждовна облачност над планинските райони от Западна и Южна България.

Дневните температури ще се повишат и ще са между 30-34°C. По-високи в Сандански, Пловдив и Централна Северна България - до 35-36°C

Времето в София

През нощта срещу четвъртък времето ще е с разкъсана облачност. В района на Софийското поле са възможни валежи и гръмотевична дейност. Ще духа слаб западен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 14°С до 15°C. През деня ще е слънчево. След обяд и с купесто-дъждовна. Дневните температури ще се повишат, като максималните ще достигнат 30°-33°C.

Времето в планините

През нощта срещу четвъртък ще е предимно ясно над по-голямата част, но валежи от дъжд се очакват в Западна Стара планина.

През деня ще е слънчево, а по върховете и ветровито! След обяд и с развитие на купесто-дъждовни облаци. По-интензивни ще са валежите в Трънско и Западна Стара планина. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 25°C, а на 2000 метра – около 18°C. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу четвъртък времето ще е предимно ясно. През деня ще е слънчево. Валежи не се очакват.

Вятърът ще духа от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 33°C. Вълнението на морето ще бъде 1-3 бала. Температурата на морската вода е 24°-26°С.

Времето на Балканите

Атмосферно смущение от запад ще оказва влияние над страните от Западните Балкани.

