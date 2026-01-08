Валежи на много места в четвъртък

снимка: Булфото

През нощта и утре, през страната ще премине средиземноморски циклон и свързаната с него фронтална система. Ще бъде облачно, валежите ще продължат, като на места ще са значителни по количество и придружени с гръмотевици.

Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В Горнотракийската низина и Дунавската равнина ще е силен и бурен. С понижението на температурите в по-голямата част от Северна България и високите полета в Западна дъждът ще премине в сняг и на много места ще се образува снежна покривка. Привечер от северозапад валежите ще спират. По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - за поледици. Температурите ще останат почти без денонощен ход - от около минус 3° в северозападните до 11°-13° в югоизточните райони. В София минимална температура ще е минус 3°, а максималната - около минус 2°.

Над планините ще бъде облачно и ветровито. Ще има валежи, на места с гръмотевици и значителни в Рило-Родопската област, а с понижението на температурите и в ниските части ще преминават в сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра - около минус 5°.

