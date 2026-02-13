Валежи на много места в петък

снимка: Булфото

През нощта срещу петък , времето над почти цялата страна ще се задържи предимно облачно. Над Източна България до сутринта ще превалява слаб дъжд. В Северозападна България и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност или мъгла.

Минималните температури ще бъдат между минус 2°С и плюс 2°С в Северна и Северозападна България и в планинските райони на Западна България, както и между 4°С и 5°С в югоизточните райони.

През деня в петък времето над страната ще бъде предимно облачно. Над Северозападна България и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност или мъгла. До обяд над Южна, Централна и Източна България ще започнат валежи от дъжд, като по-значителни ще са валежите в Рила и Югоизточна България. Разкъсвания на облачността и без валежи ще са крайните северозападни райони, предава meteobalkans.com.

Максималните температури ще бъдат предимно между 5° и 11°, по-ниски в Северозападна България, където ще остане облачно и мъгливо през целия ден – около 4°С до 6°С. Ще духа слаб южен вятър.

Времето в София

Около полунощ срещу петък ще бъде предимно облачно. През деня облачността ще започне да се разкъсва и ще има слънчеви часове.

Минималните температури ще бъдат между плюс 3°С и 4°С, а максималните – почти без дневен ход, до плюс 7–9°С.

Времето по планините

Ще е предимно облачно, а около обяд ще започнат и валежи от дъжд. Над 1700-1800метра и от сняг. Значителни валежи от дъжд се очакват в Южна България и района на Странджа.

Ще духа слаб до умерен южен вятър, който в следобедните часове временно ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.

Времето по Черноморието

Очакват се валежи от дъжд, по-значителни по Южното Черноморие. Не е изключено и на места дори да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад, а след обяд и от запад. Максималните температури ще бъдат между 6° и 11°С. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни времето на Балканите ще попадат на нов циклон, с валежи от дъжд в южните част от полуострова.

