Валежи от дъжд и сняг през уикенда

снимка: Булфото

Значителни валежи ще има в Централна и Източна България през деня. По проходите в западната част на Стара планина, над 1300 метра, дъждът ще преминава в сняг.

През деня на много места в западните райони от страната валежите ще спрат. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува студен въздух. През по-голямата част от деня в източните райони вятърът ще остане от изток, вечерта и там ще се ориентира от северозапад.

Температурите ще останат почти без дневен ход, от 4°-6° на места в Западна България до 11°-13° в източните и крайните югозападни райони. В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 5°.

По Черноморието ще е облачно и дъждовно. Ще духа умерен вятър, привечер ще се ориентира от северозапад и по северното крайбрежие ще се усили. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 1300 метра – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.

В неделя сутринта валежи ще има на места в западната и централната част на Дунавската равнина, но до обяд и там ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0°, а по-високи ще останат по Черноморието; дневните ще се задържат почти без промяна.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните – между 8° и 13°.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!